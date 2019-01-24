Экс-замминистра энергетики РФ Кравченко доставлен на допрос

Ему определят процессуальный статус

В Главное следственное управление МВД России доставлен для допроса в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств бывший замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.

"Процессуальный статус Кравченко будет определен по итогам допроса", – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Пока неизвестно о сути уголовного дела, но по информации СМИ, Кравченко подозревается в мошенничестве в тот период, когда он руководил АТС ("Администратор торговой системы").

Кравченко в министерстве курировал Департамент развития электроэнергетики, пишет URA.RU. В ноябре 2018 г. он уволился по собственному желанию.