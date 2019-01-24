Экс-замминистра энергетики РФ Кравченко доставлен на допрос

Нибиру
- Нибиру потопит Курильские острова
- Секретные базы Нибиру взрывают Землю
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
183 новости
В Главное следственное управление МВД России доставлен для допроса в рамках уголовного дела по факту хищения денежных средств бывший замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.
"Процессуальный статус Кравченко будет определен по итогам допроса", – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Пока неизвестно о сути уголовного дела, но по информации СМИ, Кравченко подозревается в мошенничестве в тот период, когда он руководил АТС ("Администратор торговой системы").
Кравченко в министерстве курировал Департамент развития электроэнергетики, пишет URA.RU. В ноябре 2018 г. он уволился по собственному желанию.
Популярный интернет-сервис "отобрал" полуостров у Незалежной
Курс американской валюты упадет до ноябрьского уровня