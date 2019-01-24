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В Москве обокрали подругу экс-губернатора Приморья

Фото: мвд.рф
Преступление было совершено в пятиэтажной квартире элитного района "Золотая миля"

Ограбление жилища бывшего чиновника, а ныне крупного бизнесмена Сергея Дарькина произошло в период с 3 по 17 января. Квартиру обнесли более чем на 7 млн рублей.

Об инциденте стало известно 21 января. Заявление в полицию написал сам предприниматель. Потерпевший пожаловался стражам порядка, что воры вскрыли сейф и забрали из него ювелирные изделия и наличные деньги, сообщила "Общая Газета.РУ".

Однако сегодня появились подробности произошедшего от Telegram-канала Mash. Бывший народный избранник пошел к правоохранителям, переживая не за себя (в данной квартире Дарькин не живет), а побеспокоился за благосостояние "простой" русской женщины, которая жила в его квартире.

Итак, у подруги, которую ряд журналистов называет любовницей бывшего губернатора Приморья, в Москве украли ювелирные украшения и деньги. Барышня обнаружила, что из сейфа пропали украшения на сумму 6 млн руб. и деньги, – в общей сложности ущерб составил 7 млн 260 тыс. рублей.

Воришкой оказалась вероломная домработница-филиппинка. А вот вопрос: когда именно слуга народа купил элитное жилье на набережной в столице нашей Родины, остается открытым.

Людмила ФОКАНОВА
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