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Татьянин день - 2019: главный праздник студента

Фото: DPA/TASS
Официально в России праздник отмечают с 2005 года

В четверг, 25 января, в России отмечают "Татьянин день". С этим событием связано не мало примет и разных традиций. О том, почему и как в России проводят студенческий праздник читайте в материале "Yтра". 

Тятьяна – кто она? 

Святая мученица Татиана родилась в древнем Риме в семье сановника, тайного христианина (в то время православие считалось запретным – прим. ред). Так же как и ее отец, она была преданной христианкой. Когда девушка повзрослела, то отказалась выходить замуж и решилась стать монахиней. Времена тогда были непростые: христиан притесняли и подвергали всяческим гонениям, а правящий император Александр Север узнав об этом, распорядился схватить Татиану и отдать в жертву языческому идолу. 

Заключенная Татиана искала защиты в молитвах. Господь ее услышал и статуя языческого бога, в угоду которому ее планировали убить, разрушилась. После девушку пытали, но чудом, следы мучений исчезали с ее тела. По некоторым данным, от жутких ударов страдали сами мучители Татианы – им их наносила невидимая рука. 

После нескольких неудачных попыток, каратели бросили девушку в клетку ко льву. Однако вместо того, чтобы растерзать, зверь начал ласкаться. Мучителей поразила стойкость девушки, они сами уверовали в Господа и их казнили. Татиану с ее отцом ждала такая же участь. Позже христиане причислили ее к святым. 

Почему Татьянин день – день студента ? 

Все дело в том, что в 1755 году, дочь Петра Первого, императрица Елизавета подписала указ об учреждении первого Московского университета. Основателем стал граф Иван Шувалов, он приурочил торжественное открытие университета к именинам своей матери – Татьяны. Поэтому студенты почитают Татьяну как заступницу и покровительницу, а Татьянин день отмечают каждый год. Кстати, официальным праздником "День студента" стал недавно: только в 2005 году. 

Как отмечать Татьянин день ? 

В этот день, 25 января, учащиеся высших учебных заведений, как правило, закатывают шумные вечеринки и праздники. Самой популярной традицией праздника  стал "призыв халявы". Согласно примете, студенты должны ночью выглянуть в окно и прокричать "Халява приди". Считается, что после экзамены будут сданы на отлично без особых усилий. Другие в Татьянин день рисуют в зачетке домик с трубой из которой валит дым. Те кто верят в эту примету говорят, что чем этот дым чернее, тем лучше нарисовавший будет учиться. Кроме того, есть поверье, что если студент придет сдавать экзамен на следующий день после гуляний – то сделает это без всякого труда. 

Что нельзя делать в День студента

В Татьянин день категорически нельзя ругаться и спорить. Особенно с родственниками. Считается, что если члены семьи поссорятся в этот день – то будут они жить плохо и бедно до января следующего года. Кроме того, нельзя отказывать в своей помощи, если ее просят. Нельзя проходить мимо  малоимущих. Святая Татьяна покровительствовала нуждающимся, поэтому нарушать законы мученицы – не самое лучшее решение. 

Кроме того, по поверьям, нельзя 25 января убираться, шить, заниматься рукоделием. Лучше все это сделать накануне и после праздника. 

Приметы в Татьянин день

На Руси считалось, что если девушка родилась в Татьянин день или рядом – то она будет хорошей женой и матерью. Молодые красавицы в этот день вставали рано утром и шли на реку. Там они выбивали и мыли ковры – половики. После они развешивали их на заборах своих домов – чтобы все видели, как они хорошо вычищены и судили об их чистоплотности. Благодаря чистому ковру, даже, удавалось приманить потенциального мужа. 

Считалось, что если в Татьянин день случился снегопад – то лето будет дождливым. Если морозно – то урожай будет богатый. 

Марина МОНРО
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