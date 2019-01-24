Будьте бдительны: названы неожиданные признаки гипертонии

Опасная болезнь маскируется при помощи неочевидных симптомов

Головная боль не всегда является спутницей высокого давления – очень часто никаких особенных симптомов у этого недуга нет.

Гипертонию часто называют "тихим убийцей", однако есть 6 симптомов, которые помогут выявить коварную болезнь, сообщает портал "Здоровье и красота".

Прежде всего, медики советуют обращать внимание на боль в глазах. Зачастую ее списывают на долгую работу за компьютером, однако болезненные ощущение в органах зрения могут быть и признаками высокого артериального давления.



Неочевидным симптомом гипертонии может стать и постоянный кашель. Если неприятное состояние не проходит в течение достаточно долгого времени, нужно обратиться к врачам и проверить давление, советуют эксперты.

Принято считать, что боль в груди грозит инфарктом или другими болезнями сердца. Однако порой частая и не слишком сильная боль просто побочный эффект повышенного артериального давления.

Один из самых необычных симптомов гипертонии – апатия. Если человек теряет интерес к выполнению самых простых повседневных дел, возможно, следует просто проверить свое давление.

Постоянная усталость и головокружения – также являются частыми спутниками гипертонии. Если внимательно следить за своим самочувствием, можно вовремя распознать у себя признаки начинающихся проблем с давлением и выработать эффективную стратегию борьбы за свое здоровье.