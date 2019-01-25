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Подросток из Сибири расстрелял школу

Он беспорядочно палил по окнам здания

В Енисейском районе Красноярского края ученик устроил пальбу из ружья. Он попытался пройти с оружием в здание, но его вовремя остановил дежурный. Тогда подросток вышел на улицу и начал стрелять по окнам школы и находящимся рядом автомобилям.

Все входы в учебное заведение сразу были закрыты. На место ЧП прибыли сотрудники полиции. Юный стрелок задержан. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает телеканал "360" со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что подросток хотел отомстить однокласснику, который незадолго до этого подрался с ним.

Людмила ФОКАНОВА
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