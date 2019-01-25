Тяга к путешествиям может обернуться бедой

МИД России предупредил выезжающих за рубеж соотечественников об угрозе подвергнуться преследованию со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб.

Речь идет как о самих США, и том, что задержать россиян могут по запросу американских властей в третьих странах, сообщается на сайте дипломатического ведомства.

"Правоохранительные органы США предпочитают прибегать к арестам граждан России по всему миру. На территории третьих стран с 2008 года известно уже 46 подобных случаев, в том числе семь – за 2018 год", -

отметили в ведомстве.

Как подчеркивается в тексте заявления, американское правосудие предвзято относится к россиянам, примером чего служат дела Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Для получения признательные показаний к россиянам применяются не только меры психологического воздействия, их также ставят в жесткие условия содержания. Тюремные камеры, в которых сидят граждане РФ могут быть очень холодными или, напротив, душными, людей также лишают медицинской помощи, прогулок, нормальных постелей.

В связи с этим МИД рекомендует россиянам тщательно планировать поездки за границу и взвешивать все риски, отмечает сайт "Комсомольская правда".

