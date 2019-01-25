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Благополучие Германии сильно преувеличивают

Фото: www.globallookpress.com
На деле оказалось, что якобы процветающая страна находится в упадке

В стремлении к "черному нулю", на котором зациклена власть ФРГ, страна перешла в режим чрезмерной бережливости, пытаясь сбалансировать расходы. Впрочем, ни для кого не секрет, что немцы достаточно прижимистый народ, который если что-то делает, то – на совесть. Поэтому все привыкли, что немецкое качество – гарант безупречности. Однако самой Германии с ее вечными стройками и ремонтами далеко до идеала.

"Мы забыли, как строить?"

– никак не укладывается в голове журналиста The Times, что этот вопрос можно адресовать немцам.

В материале отмечается, что на ладан также дышит транспортная инфраструктура страны со слабым интернетом и дорожными четырехкилометровыми пробками.

"Германия стоит на пороге транспортного коллапса",

– признал депутат Оливер Луксич от Свободной демократической партии. Он пожаловался на задержки рейсов, нехватку пилотов и пунктуальность поездов, которые четверть пассажиров доставляют с опозданием. Известно, что в компании Deutsche Bahn в рабочем состоянии находится всего одна из пяти междугородних ж/д машин. Автомобильные и железнодорожные мосты законодатель сравнил с бомбой с часами. Кстати, о плачевном состоянии каждого второго моста в ФРГ сказано в докладе Минтранса, который обнародован в результате утечки.

 "У нас очень хорошая дорожная сеть, но при этом наблюдаются массовые задержки с ремонтом дорог", – посетовал парламентарий.

Серьезные проблемы возникли при возведении нового аэропорта "Берлин-Бранденбург", открытие которого в 2012 г. перенесли за месяц до события. На самом деле, пишет автор статьи, черный список немецких бед еще длиннее. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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