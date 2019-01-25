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Найдена самая красивая дальнобойщица в мире

Фото: instagram.com/sr8x4volvo
Очаровательная девушка покорила сердца тысяч поклонников

Хрупкая японка Рино Сасаки – самая симпатичная и уж точно самая популярная водитель большегруза в мире.

Так считают поклонники Сасаки, которые не устают выражать свое восхищение юной дальнобойщицей в Instagram.

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Публикация от rino sasaki (@sr8x4volvo)

Каких-то 7 лет назад девушка работала преподавателем танцев, а сейчас водит фуры по японским дорогам. Такой неожиданный поворот в судьбе Сасаки случился из-за того, что ее отец серьезно заболел. Сначала любящая дочь стала сопровождать папу, чтобы подменить его, если он устанет. Потом она вошла во вкус, бросила танцы и все свое время стала отдавать новой работе, пишет Ridus.

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Публикация от rino sasaki (@sr8x4volvo)

Тяжелая работа не сделала девушку грубой или мужеподобной. Судя по ее блогу в Сети, Рино любит красивые прически, аксессуары и модный макияж. Сасаки огорчает лишь то, что ей трудно найти рабочие комбинезоны, которые хорошо сидели бы на ее миниатюрной фигуре. Впрочем, находчивая Рино не унывает и собирается запустить собственную линию модной одежды – специально для таких отчаянных дальнобойщиц, как она сама.

Валентина МАЙОРОВА
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