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Военные спутники США активизировались над Россией

Фото: www.globallookpress.com
Аппараты внимательно изучают секреты мировых стран

Российские средства слежения зафиксировали активные перемещения американских военных спутников. Об этом говорится в документе Астрокосмического научного центра.

Отмечается, что США запустили в 2014-2016 годах четыре аппарата, которые предназначены для контроля космического пространства в интересах ВВС. Они летают выше и ниже геостационарной орбиты и снимают другие спутники с помощью специальной аппаратуры, передает РИА "Новости".

При этом в 2018 году помощник госсекретаря по контролю над вооружениями Илем Поблет обвинила Россию в якобы испытаниях маневрирующих спутников. По ее словам, Москва запустила в космос аппарат, который представляет большую угрозу для США.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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