Скончался известный французский композитор

Мишель Легран писал музыку к фильмам, за что получил мировое признание

Композитор, пианист, певец Мишель Легран скончался в возрасте 86 лет. Об этом рассказали в его пресс-службе.

Легран получил мировое признание и известность, как автор музыки к фильмам "Шербурские зонтики" (1964), "Девушки из Рошфора" (1967) , "Афера Томаса Крауна" (1968). Он трижды становился лауреатом кинопремии "Оскар. Кроме того, пять раз получал престижную премию "Грэмми", передает газета Monde.