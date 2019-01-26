Названа самая эффективная диета

Британские врачи советуют питаться супами

Ученые Оксфордского университета нашли оптимальный и простой способ похудеть для пациентов с ожирением. Они уверены, что лучший способ сбросить вес – это питаться низкокалорийными супами, коктейлями и другими жидкостями. При этом вместе с жидкостями разрешено потреблять и низкокалорийные закуски с добавлением молока, воды и богатых волокнами диетических добавок.

В результате исследования они доказали, что "жидкая диета" позволяет худеть намного эффективнее, чем традиционные диеты, сообщает журнал BMJ. Сидящие на ней люди теряют втрое больше килограммов, чем остальные, при этом существенно уменьшая риск возникновения проблем с сердцем или развития диабета.

Автор научной работы, врач и профессор Пол Эйвьярд отметил, что пациенту нужно сконцентрировать все свои силы на первых 12 неделях лечения от ожирения с помощью этой диеты. В это время за счет низкого потребления калорий человек заметно быстро худеет.

При этом он признал, что самое сложное – не столько сбросить вес, сколько сохранить достигнутые результаты. И все же перед тем, как попробовать эту диету, эксперты советуют проконсультироваться с врачом.