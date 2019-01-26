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"Завышенные требования": чиновница Алтайского края ответила на желание учителей поднять зарплаты

По ее словам, молодежь хочет всего и сразу

Глава управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова считает, что жалобы молодых учителей на зарплату в 9 тысяч рублей являются завышенными требованиями.

"Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу "Мерседес". Адекватность должна быть во всем. Наша задача – работать с молодежью в этом вопросе", – заявила она в интервью порталу Amic.

При этом она отметила, что "молодежи хочется всего и сразу".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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