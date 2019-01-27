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Немцев хотят оставить без туалетной бумаги

Фото: www.globallookpress.com
Необходимый предмет гигиены предложили упразднить

Можно прекрасно обойтись водой, уверена журналистка из Германии.

Человечеству пора задуматься о том, какой вред наносится окружающей среде, и отказаться от производства туалетной бумаги, заявила Лара Тиде в своей статье для издания Jetzt. Исследовательница утверждает, что для создания этого предмета гигиены почти не используют вторсырье. Чтобы удовлетворить избалованных покупателей, вырубают новые деревья – из них делают более половины бумаги.

На сам процесс изготовления также тратится слишком много ресурсов, и это неизбежно ухудшает экологию, уверяет журналистка. Она предложила соотечественникам перейти на альтернативные варианты и пользоваться водой, шлангами, биде и далее по списку. Водные процедуры пойдут на пользу здоровью, утверждает Тиде.

Как потребители отреагировали на неоднозначный призыв, пока неизвестно. Однако можно предположить, что далеко не все будут в восторге от такой идеи.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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