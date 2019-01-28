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Германию осудили за отказ почтить память ленинградцев

Кадр из фильма "Блокада"
Власти страны, по мнению местных журналистов, совершают роковую ошибку

Немецкие СМИ раскритиковали свое правительство за то, что в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда в ФРГ не прошло ни одного памятного мероприятия на государственном уровне. Несмотря на то что именно Германия напрямую связана с "самой большой демографической катастрофой, которую город когда-либо переживал".

По мнению немецких журналистов, власти страны не должны забывать о страшном военном преступлении Германии, несмотря на разногласия между Западом и Россией. Ведь примириться можно, лишь помня о том, что было.

Согласно дневникам военных руководителей Третьего рейха, которые знали о бедственном положении Ленинграда, Адольф Гитлер не планировал, что люди переживут осаду. Более того, он хотел взять город и полностью его уничтожить, а заодно – Москву. Военным приказали бомбить склады с продуктами, водопроводные станции, заводы, а также пресекать любые попытки людей сбежать из Ленинграда.

Кадр из фильма

Немцы не требовали капитуляции, так как кормить выживших было бы нечем, хотя и понимали, что это спасет город.

"Смерть жителей от голода изначально была частью плана",

– говорится в статье журнала Cicero.

Однако нацистам нужно было оправдать смерть ленинградцев, но им в этом "помогли" большевики, которые были готовы защищать Ленинград до последнего человека. В результате немцы перенесли ответственность за эту катастрофу на советское руководство.

При этом ни одна из сторон не говорила о "геноциде", потому что, как отмечают немецкие журналисты, в СССР оборона города от захватчиков героизировалась. Совокупность действий двух стран привела к тому, что голодомор превратился в осаду.

Западные историки еще многие десятилетия отказывались признавать, что это было военное преступление. Впрочем, сейчас специалисты уверены, как подчеркивает издание URA.RU, что блокада Ленинграда была самым тяжелым актом геноцида в Европе после холокоста во время Второй мировой войны. 

Полина ИВАНОВА
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