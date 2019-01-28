Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Умер выдающийся профессор МГУ

По пособиям Александра Тертычного обучают будущих журналистов страны

В Москве скончался профессор факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Александр Тертычный. Об этом сообщил доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы университета Григорий Прутцков.

"По его учебникам "Жанры периодической печати", "Расследовательская журналистика", "Аналитическая журналистика" будет учиться еще не одно поколение студентов журфаков России", – отметил Прутцков.

Александр Тертычный в 2005 г. стал профессором кафедры периодической печати журфака. Он написал пособия и методики, которые активно используются в обучении будущих журналистов.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей