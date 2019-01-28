Умер выдающийся профессор МГУ

По пособиям Александра Тертычного обучают будущих журналистов страны

В Москве скончался профессор факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Александр Тертычный. Об этом сообщил доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы университета Григорий Прутцков.

"По его учебникам "Жанры периодической печати", "Расследовательская журналистика", "Аналитическая журналистика" будет учиться еще не одно поколение студентов журфаков России", – отметил Прутцков.

Александр Тертычный в 2005 г. стал профессором кафедры периодической печати журфака. Он написал пособия и методики, которые активно используются в обучении будущих журналистов.