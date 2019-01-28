Нибиру
- Нибиру потопит Курильские острова
- Секретные базы Нибиру взрывают Землю
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
Распространение неизлечимого заболевания ранее началось
в Латинской Америке. Специалисты обеспокоены потенциальной возможностью
попадания в нашу страну страшного недуга.
Хантавирус на территорию России могут завезти туристы. За последние четыре месяца Аргентину посетили как минимум 10 тысяч наших соотечественников, передает VistaNews. Болезнь крайне коварна: заражение передается моментально как воздушно-капельным путем, так и при прикосновениях обнаженных частей тела.
В ходе расследования выяснилось, что в аргентинском городе Эпуэн один человек заразил 29 участников вечеринки. Инцидент произошел еще осенью 2018 года. На данный момент более половины из них погибли от хантавируса. Болезнь распространяется с прогрессирующей скоростью, передаваясь людям от грызунов.
По симптомам начало недуга схоже с гриппом. Затем в течение недели легкие заполняет токсичная жидкость, вызывающая удушье и мучительную смерть. Действенной сыворотки против этого вируса пока нет. Заболевание начали изучать немногим более 40 лет назад. Ее первые очаги появились в странах Юго-Восточной Азии и на территории СССР.
События в Южной Америке показывают, что Вашингтон не остановится ни перед чем, чтобы достичь своей главной цели
Курс российской валюты опустится уже на этой неделе