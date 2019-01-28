России угрожает смертельная эпидемия

Хантавирус может пересечь нашу границу вместе с туристами

Распространение неизлечимого заболевания ранее началось в Латинской Америке. Специалисты обеспокоены потенциальной возможностью попадания в нашу страну страшного недуга.



Хантавирус на территорию России могут завезти туристы. За последние четыре месяца Аргентину посетили как минимум 10 тысяч наших соотечественников, передает VistaNews. Болезнь крайне коварна: заражение передается моментально как воздушно-капельным путем, так и при прикосновениях обнаженных частей тела.

В ходе расследования выяснилось, что в аргентинском городе Эпуэн один человек заразил 29 участников вечеринки. Инцидент произошел еще осенью 2018 года. На данный момент более половины из них погибли от хантавируса. Болезнь распространяется с прогрессирующей скоростью, передаваясь людям от грызунов.

По симптомам начало недуга схоже с гриппом. Затем в течение недели легкие заполняет токсичная жидкость, вызывающая удушье и мучительную смерть. Действенной сыворотки против этого вируса пока нет. Заболевание начали изучать немногим более 40 лет назад. Ее первые очаги появились в странах Юго-Восточной Азии и на территории СССР.