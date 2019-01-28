Обед по новым правилам: единые стандарты школьного питания могут вступить в силу уже весной

Уже весной 2019 года могут вступить в силу единые стандарты школьного питания. В числе нововведений – рацион, рассчитанный с точностью до граммов белков, жиров и углеводов, и промаркированные продукты

Наряду с новыми нормами СанПиНа от Роспотребнадзора законотворцы разработали еще один законопроект. За качество детского питания в подавляющем большинстве российских школ сегодня отвечают сами директора. Обеспечить полноценный контроль за работой пищеблока в таких условиях невозможно. Приготовление блюд, прием продовольствия, условия хранения продуктов – тогда руководителю учебного заведения следовало бы как минимум полдня проводить на кухне. Эту проблему призваны решить единые стандарты питания.

Новый законопроект позволит расставить все на свои места. В первую очередь будут определены ответственные за качество детского питания на всех этапах производства начиная от закупки продуктов и заканчивая выпуском готовых блюд. Кроме того, рацион в стенах образовательных учреждений будет подбираться в зависимости от возраста школьника и его энергетических затрат. Избавить детские пищеблоки от фальсификата поможет маркировка продуктов. "Специалисты говорят, что нездоровое питание в детстве сокращает жизнь человека на 2,5 года. Поэтому этот вопрос нужно решать с самого раннего детства путем организации качественного питания в образовательных учреждениях", – констатирует заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт.

Некачественное питание, по данным специалистов, уже отразилось на здоровье порядка 20% детей. Причем зачастую вредную для организма пищу дети получают именно в образовательных учреждениях. Массовую тревогу по поводу плохого питания забили родители тюменских школьников. Одна из горожанок сообщила, что в учебном заведении №68 детей кормят холодными макаронами и зелеными котлетами. А ученик школы №93 обнаружил в салате железный болт. В столовой другого образовательного учреждения подают "резиновую" колбасу, именно так ее вкус охарактеризовала одна из учащихся. А экономные повара в школе №69 разбавляют сок водой. "Дочь рассказывала, как наблюдала за работой повара во время дежурства – она в большой чан влила несколько пакетов сока и разбавила большим количеством воды", – жалуется мама одной из школьниц.

Увы, но подобные истории можно услышать от родителей школьников по всей стране. В селе Аркаулово в республике Башкортостан детей кормили некачественным мясом. А в Брянске школьные повара раскладывали еду по грязным тарелкам. Между тем за "погрешности" сотрудников пищеблока штраф в размере 5 тыс. руб. получило руководство образовательного учреждения.

В 2017 г. по российским школам прошла волна проверок. И результаты их были совсем неутешительными. Из-за недостаточного финансирования контракты на организацию питания отдаются поставщикам с самым низким ценником, что, в свою очередь, отражается на качестве пищи. Кроме того, дефицит денежных средств сказывается и на состоянии пищеблоков – производственные цеха требуют капитального ремонта, а устаревшее оборудование и поломанная мебель – замены.



Одно из оптимальных решений в такой ситуации – сотрудничество с аутсорсинговыми компаниями. Профильные комбинаты берут на себя вопросы по модернизации пищеблоков. Более того, они контролируют весь производственный процесс. По такому пути пошли в Москве. Школьные столовые в российской столице больше не входят в зону ответственности директоров. Закупкой продовольственных товаров, поиском сотрудников кухни, приготовлением блюд занимаются крупные комбинаты питания. Производственные цеха таких предприятий оснащены самой современной техникой, на их территории есть лаборатории, где ежедневно тестируется химико-биологический состав блюд. Особое внимание уделяется меню, рацион московских школьников отличается как вкусом, так и пользой – в его разработке принимают участие медики и диетологи.

В случае принятия единых стандартов питание школьников по всей стране будет организовано по схожей системе. Помимо средних общеобразовательных учреждений изменения коснутся также детских садов и лагерей. Рассмотрение инициативы запланировано на февраль, а уже весной 2019 г. детские пищеблоки могут перейти на новый режим работы.