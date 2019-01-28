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Скандальный футболист "Спартака" останется без дома

На фоне развода с женой Денис Глушаков выставил жилье на продажу

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков спешно распродает имущество на фоне бракоразводного процесса. Так, за загородный двухэтажный дом в Истре, который звезда "красно-белых" переписала на маму, он запросил 300 млн рублей. По такой цене вполне реально продать элитную недвижимость в Подмосковье, считает эксперт Blago Аlliance Татьяна Благо.

"Цена вполне адекватная, учитывая то, что это дом известного футболиста, и скорее всего его захотят приобрести состоятельные болельщики. Стоит учитывать еще один момент, сейчас это жилье получит дополнительный PR и может быть продано намного быстрее",

– пояснила Благо в беседе с корреспондентом "Подмосковье сегодня".

Некогда семейное гнездышко площадью порядка 500 кв.м с дизайнерским ремонтом и тремя спальнями имеет на своей территории большой бассейн. Дома с подобной планировкой стоят дешевле. Приобретая эту двухэтажку, покупатель расплачивается за звездность владельца.

Денис и Дарья Глушакова разводятся с прошлой осени. Дележке подверглось не только имущество, но и ребенок.   

Ксения АНДРЕЕВА
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