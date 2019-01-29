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Опасная эпидемия захватила Россию

Фото: www.globallookpress.com
Количество заболевших растет со страшной скоростью

В 23 российских регионах заболеваемость гриппом и ОРВИ приняла масштабы эпидемии – на прошлой неделе эпидпорог был превышен лишь в 13 субъектах РФ.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что заболеваемость этими сезонными недугами продолжает расти и за рубежом, во многих странах Северного полушария, сообщает РИА "Новости".

В России самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы в республике Горный Алтай, Свердловской области, Якутии, Бурятии, Еврейской автономной области и Алтайском крае. Чаще всего гриппом и ОРВИ болеют дети в школах и детских садах.

Попова рекомендовала россиянам в это опасное время избегать мест массового скопления людей, носить медицинские маски, почаще мыть руки и следить за чистотой своих гаджетов.

Глава ведомства добавила, что пожилым людям и детям лучше пока не ездить на общественном транспорте, отмечает "МИР24".

Валентина МАЙОРОВА
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