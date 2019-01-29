Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Расхвастался: топ-менеджера уволили из-за скандального видео

Фото: pixabay.com
Откровения в интернете стали поводом для серьезных кадровых перестановок

Первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга отправили в отставку по распоряжению министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.

Причиной ухода Горринга стал появившийся в Сети скандальный ролик – стрим-игры, в котором топ-менеджер матерится, отчитывает одну из своих сотрудниц за то, что она якобы мало рассказывает о своих коллегах, и намекает на сексуальные отношения с работницами ведомства.

Кроме того, замглавы Росгеологии хвастался в Сети о переговорах с одним из российских бизнесменов из списка "Форбс". Видео бурно обсуждалось в интернет-сообществе и вызвало возмущение пользователей Сети.

"Министр распорядился уволить его... Будет проведена проверка его деятельности в холдинге. Думаю, что распоряжение вступит в силу сегодня", – рассказала ТАСС пресс-секретарь главы Минприроды Наталья Хлопунова.

Глава Росгеологии Роман Панов получил выговор за неподобающее поведение своего подчиненного.

В холдинге дали комментарий о кадровых перестановках в компании. "Роман Панов не в прямом подчинении министра природных ресурсов. И он не может выносить выговоры ему и увольнять сотрудников компании", – цитирует РБК сообщение ведомства.

Кроме того, в холдинге заявили, что "информация о сексуальных домогательствах и превышении должностных полномочий, озвученная... Русланом Горрингом в скандальном видео, не подтвердилась", отмечает "Говорит Москва".

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей