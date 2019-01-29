Расхвастался: топ-менеджера уволили из-за скандального видео

Откровения в интернете стали поводом для серьезных кадровых перестановок

Первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга отправили в отставку по распоряжению министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.

Причиной ухода Горринга стал появившийся в Сети скандальный ролик – стрим-игры, в котором топ-менеджер матерится, отчитывает одну из своих сотрудниц за то, что она якобы мало рассказывает о своих коллегах, и намекает на сексуальные отношения с работницами ведомства.

Кроме того, замглавы Росгеологии хвастался в Сети о переговорах с одним из российских бизнесменов из списка "Форбс". Видео бурно обсуждалось в интернет-сообществе и вызвало возмущение пользователей Сети.



"Министр распорядился уволить его... Будет проведена проверка его деятельности в холдинге. Думаю, что распоряжение вступит в силу сегодня", – рассказала ТАСС пресс-секретарь главы Минприроды Наталья Хлопунова.

Глава Росгеологии Роман Панов получил выговор за неподобающее поведение своего подчиненного.

В холдинге дали комментарий о кадровых перестановках в компании. "Роман Панов не в прямом подчинении министра природных ресурсов. И он не может выносить выговоры ему и увольнять сотрудников компании", – цитирует РБК сообщение ведомства.

Кроме того, в холдинге заявили, что "информация о сексуальных домогательствах и превышении должностных полномочий, озвученная... Русланом Горрингом в скандальном видео, не подтвердилась", отмечает "Говорит Москва".