Ставки растут: жертва уфимских насильников в погонах требует миллионы

Дознавательница требует компенсации морального вреда

Двадцатитрехлетняя девушка, обвинившая троих полицейских в изнасиловании, потребовала от них 100 млн рублей. В такую сумму дознавательница оценила нанесенный ей сослуживцами психологический вред. Об этом со ссылкой на источники пишет "Комсомольская правда".

Ранее она потеряла должность вслед за своими "палачами". Причиной стало употребление ею алкоголя на рабочем месте, после чего разгорелся нашумевший секс-скандал.

Напомним, в ночь на 30 октября в здании РУВД трое высокопоставленных сотрудников МВД напились и надругались над 23-летней коллегой. Мужчины утверждают, что она вела себя вызывающе.

Адвокат одного из задержанных настаивает, что у его подзащитного есть алиби. Между тем у следствия имеются все записи с камер видеонаблюдения, где зафиксированы перемещения нетрезвой компании.