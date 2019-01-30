По всей стране учреждения массово закрываются на карантин

На территории Российской Федерации продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Больше всего от этих болезней страдают дошкольники, посещающие детские сады, и школьники.

Эпидемический порог заболеваемости превышен в 23 регионах России, напоминает Роспотребнадзор.

На Южном Урале власти ввели карантин – в Курганской области из-за эпидемии закрыты все школы, сообщает "ФедералПресс". Главный санитарный врач по Челябинской области распорядился ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий.

Грипп угрожает не только России, но и всей Европе – широкое распространение вируса зафиксировано в 23 странах. Еще в 20 государствах речь идет не об эпидемии, но о вспышках заболеваемости вирусами A(H1N1)09 и A(H3N2).

Врачи рекомендуют гражданам тщательно заботиться о своем здоровье: почаще мыть руки, избегать массовых скоплений людей, по возможности не пользоваться общественным транспортом или же надевать маску.