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Россию захлестнула эпидемия гриппа

Фото: www.globallookpress.com
По всей стране учреждения массово закрываются на карантин

На территории Российской Федерации продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Больше всего от этих болезней страдают дошкольники, посещающие детские сады, и школьники.  

Эпидемический порог заболеваемости превышен в 23 регионах России, напоминает Роспотребнадзор. 

На Южном Урале власти ввели карантин – в Курганской области из-за эпидемии закрыты все школы, сообщает "ФедералПресс". Главный санитарный врач по Челябинской области распорядился ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. 

Грипп угрожает не только России, но и всей Европе – широкое распространение вируса зафиксировано в 23 странах. Еще в 20 государствах речь идет не об эпидемии, но о вспышках заболеваемости вирусами A(H1N1)09 и A(H3N2). 

Врачи рекомендуют гражданам тщательно заботиться о своем здоровье: почаще мыть руки, избегать массовых скоплений людей, по возможности не пользоваться общественным транспортом или же надевать маску.

Валентина МАЙОРОВА
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