Ученые бьют тревогу из-за стремительного исчезновения лесов

В России прозвучал первый сигнал о приближении серьезной беды регионального масштаба. Пугающие разговоры появились на фоне охвативших Приморье пожаров.

Сведения порядком приукрашены, полагают специалисты Greenpeace. На самом же деле ситуация весьма плачевная. Не за горами то время, когда в регионе почти не останется лесов.

"За январь здесь сгорела территория размером с Казань",

– заявили экологи.

Они настаивают на неправдоподобных цифрах статистики, которую минуют земли, не относящиеся к лесному фонду. Хотя именно эти территории, по большей части, превращаются в пепел.

"Авиалесоохрана" сообщает, что общая площадь лесных пожаров в Приморском крае с начала 2019 г. составляет всего 1550,7 га. Эти данные, скорее всего, занижены", – заявили в пресс-службе Российского отделения Greenpeace.

Экологи подсчитали, что с начала года в одном лишь Хасанском районе Приморья огнем уничтожено 3,5 тыс. га земель лесного фонда. Виноват в зимних пожарах снег, считают специалисты, – вернее, его полное отсутствие.

"Сухая трава и лесная подстилка горят даже при устойчивой холодной погоде, особенно в ветреные дни. Из-за глобального изменения климата пожароопасный сезон в Приморье стал уже круглогодичным без перерыва на зиму",

– констатировали в Greenpeace, подчеркнув, что Приморье постепенно превращается в "малолесной регион", который вскоре может вовсе лишиться зеленых насаждений.