Американские визы станут доступнее для россиян

США упростили процедуру получения документа, но не для всех

Теперь ценным кадрам станет легче перебраться в США. Дело в том, что в стране изменили порядок выдачи рабочих виз.



С 1 апреля 2019 года у соискателей со степенью как минимум магистра будет больше шансов получить визу H1-B, которая выдается высококвалифицированным специалистам и позволяет работать в Штатах. Об этом сообщается на сайте службы гражданства и иммиграции США.

Сейчас в Америке действует система, по которой иностранцы сначала участвуют в лотерее для соискателей с высокой научной степенью, а в случае неудачи – в общей лотерее. Изменения же предполагают, что будет наоборот: сперва такие специалисты попытают удачу в общей лотерее, а потом те, кто не получил визу, примут участие в лотерее для обладателей с высокой научной степенью.

Нововведение даст американским работодателям, желающим взять на работу иностранцев с магистерской степенью, больше шансов для отбора их кандидата по лотерее H1-B. В иммиграционной службе США отмечают, что с введением в силу изменений, иностранных граждан с более высокой научной степенью станет больше примерно на 16%.

Но у новшества есть и краеугольный камень. Дело в том, что изменения ударят по фирмам, оказывающим помощь в получении визы, пишет журнал WSJ. Юрист Леон Фреско считает, что у таких компаний есть высокий шанс добиться того, чтобы суд ограничил вступление этого правила в силу. По его словам, это может "повергнуть всю систему предоставления визы H1-B в хаос".