Норвежские дорожники заинтересовались московскими реагентами

В Норвегии растет применение антигололедных реагентов

Во время визита в Норвегию руководителя Российской ассоциации зимнего содержания дорог Анны Юрьевны Климентовой норвежские дорожники выразили большой интерес к московским многокомпонентным реагентам по двум причинам: во-первых, их высокая экологичность, во-вторых, возможность плавить лед при температурах до минус 25.

Дело в том, что в Норвегии автотрассы с интенсивностью трафика выше 5000 авто в сутки должны содержаться в чистом асфальте, так чтобы была видна разметка, без льда снега и грязи. И основной реагент который используют норвежские дорожники для этих целей, – это хлорид натрия, или попросту техническая соль. Однако соль перестает плавить лед при температурах ниже 10 градусов. И хотя во всей Норвегии таких дней в году бывает не так много, они создают много серьезных проблем, например, в виде увеличения аварий из-за гололеда.

Кроме этого, с увеличением объема потребления технической соли увеличивается экологическая нагрузка на почвы и воды. Поэтому, на дорогах проходящих через зоны с повышенными экологическими требованиями норвежские дорожники вместо соли используют формиаты.

Норвежские специалисты-дорожники посетовали, что из-за высокой стоимости, эти био-разлагаемые материалы остаются "премиальным" расходным средством.

Интересно, что Московским НИИ удалось собрать рецептуру реагентов из нескольких солей и с участием формиатов. По стоимость, такие многокомпонентные реагенты не намного превышают техническую соль, но по техническим и экологическим характеристикам намного превосходят их. Такие составы имеют показатели ниже чем соль по коррозии в два раза, при попадании в почву ее не засоляют (формиаты разлагаются на углекислый газ и воду), и кроме этого, работают при крайне низких температурах (до минус 30 градусов и ниже).