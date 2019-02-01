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Активистов ФБК снова уличили в откровенной лжи

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
В погоне за популярностью в фонде готовы подкупать массовку и играть на чувствах людей

Фонд борьбы с коррупцией (ФБР) запустил очередную утку. Его юрист Любовь Соболь сняла якобы разоблачающий сюжет, где отсутствуют какие-либо доказательства. Ролик опубликован накануне на одном из каналов YouTube блогера Алексея Навального и повествует о том, как еще в первой декаде декабря воспитанники детского сада Москвы заразились инфекционным заболеванием.

Между тем журналистов провести не так-то просто. СМИ заметили ряд нестыковок, которые указывают на то, что Соболь и ее собеседники из видео рассказывают, мягко говоря, неправду. О том, что интервью дают лжеродители, доказывает отсутствие документов из государственных поликлиник. Впрочем, данный факт подтверждает переписка активной участницы массовок, которой за роль любящей и заботливой мамы предлагали 1 тыс. рублей. А 500 руб. сверху можно было получить за разговор с журналистами, о чем свидетельствуют скриншоты SMS-сообщений. 

Однако девушку роль не впечатлила. Вместо участия в спектакле она сдала команду Соболь СМИ. Как правило, сообщила "разведчица", юрист собирает 15-20 человек, из чего следует, что организовать группу "пострадавших" и сделать информационный вброс о вспышках дизентерии, которой заразились якобы 500 детей, ФБК особого труда не составляет.   

По словам автора расследования, Роспотребнадзор начал проверку дошкольного учреждения и уже будто бы выявил у малышей шигеллез. При этом Соболь не предоставляет ни одного заключения ведомства, где, кстати, не подтвердили сведения о псевдовспышках. Опроверг заявление Любови также источник в сфере здравоохранения, подчеркнув, что в противном случае все детсады пришлось бы закрыть на карантин.

Свои обвинения юрист строит лишь на словах неких родителей, которые сняты в интерьерах московского ТЦ, где они излили душу о том, как заразились их дети. Мамы явились на интервью не с пустыми руками, при себе у них имелись результаты анализов из частных лабораторий, а не из проверенных госучреждений. Правозащитница ФБР утверждает, что информация о вспышках – сугубо секретная и по какой-то неведомой причине утаивается.

И еще одна ложь, которую распространяет фонд, – отсутствие представителей компании "Конкорд" на родительских собраниях. Переписка же в соцсетях говорит об обратном.   


Ксения АНДРЕЕВА
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