"Единая Россия" займется проблемой загруженности дошкольных учителей

Партия намерена распространить новые нормы нагрузки на педагогов ДОУ

В "Единой России" планируют включить преподавателей детских садов в проект "Новая школа", который был разработан с целью улучшить образовательную систему в стране. Об этом рассказала депутат Госдумы Алена Аршинова, которая координирует данный партпроект.



По словам Аршиновой, в рамках проекта будут собраны отзывы и предложения по всей России, на основе которых планируется использовать при работе над законопроектом.

"В адрес партпроекта поступали многочисленные обращения педагогов об их возросшей работе с отчетностью и призывами ее сократить… Подчеркну, что Партия будет настаивать на распространении данных норм на педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций", – цитирует координатора "Новой школы" пресс-служба партии.

За сокращение нагрузки на учителей выступил Минпросвещения, который отметил большой объем административной работы, свалившийся на плечи педагогов. Эту инициативу поддержали в "Единой России".

"Напомню, что поручение об уменьшении нагрузки на учителей, связанной с составлением ими отчетов давал Президент России Владимир Путин", – напомнила Аршинова.

Проект "Единой России" под названием "Новая школа" предусматривает решение ряда важных вопросов, в том числе строительство новых учебных заведений, ремонт уже существующих школ, повышение уровня их технической оснащенности и повышение эффективности работы сотрудников образовательной сферы.