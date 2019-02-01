Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Единая Россия" займется проблемой загруженности дошкольных учителей

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Киселев Сергей
Партия намерена распространить новые нормы нагрузки на педагогов ДОУ

В "Единой России" планируют включить преподавателей детских садов в проект "Новая школа", который был разработан с целью улучшить образовательную систему в стране. Об этом рассказала депутат Госдумы Алена Аршинова, которая координирует данный партпроект.

По словам Аршиновой, в рамках проекта будут собраны отзывы и предложения по всей России, на основе которых планируется использовать при работе над законопроектом.

"В адрес партпроекта поступали многочисленные обращения педагогов об их возросшей работе с отчетностью и призывами ее сократить… Подчеркну, что Партия будет настаивать на распространении данных норм на педагогов и руководителей дошкольных образовательных организаций", – цитирует координатора "Новой школы" пресс-служба партии.

За сокращение нагрузки на учителей выступил Минпросвещения, который отметил большой объем административной работы, свалившийся на плечи педагогов. Эту инициативу поддержали в "Единой России".

"Напомню, что поручение об уменьшении нагрузки на учителей, связанной с составлением ими отчетов давал Президент России Владимир Путин", – напомнила Аршинова.

Проект "Единой России" под названием "Новая школа" предусматривает решение ряда важных вопросов, в том числе строительство новых учебных заведений, ремонт уже существующих школ, повышение уровня их технической оснащенности и повышение эффективности работы сотрудников образовательной сферы.

Людмила ФОКАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Вашингтон обвалит доллар

Санкции против Венесуэлы повысят курс российской валюты

Прогнулся: Пекин пошел на уступки Вашингтону

Обе страны остались довольны достигнутыми соглашениями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей