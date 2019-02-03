Болезни суворовцев из Ульяновска передались от животных – комиссия

Нибиру
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По словам источника из местного медицинского учреждения, спустя время количество приболевших увеличилось до 27 человек. Специалисты связывают недуг суворовцев с малоконтагиозным инфекционным заболеванием, не передающимся от человека к человеку.
При этом врачи отметили, что питание и условия проживания не являются причиной болезни, а по итогам проверки не было зафиксировано нарушений санитарных норм. Зато выявлены признаки паразитарной инфекции, разносчиками которой являются животные.
По словам руководства ульяновского училища, студенты не нуждаются в госпитализации, а состоянию их здоровья ничего не угрожает. Суворовцы пройдут амбулаторное лечение и курс необходимых таблеток.
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