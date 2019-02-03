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Болезни суворовцев из Ульяновска передались от животных – комиссия

Фото: www.globallookpress.com
Накануне врачи обнаружили у 20 студентов небольшие отклонения после флюорографического обследования. Межведомственная проверка показала, что заболевание суворовцев из ульяновского училища не связано с условиями проживания и питанием

По словам источника из местного медицинского учреждения, спустя время количество приболевших увеличилось до 27 человек. Специалисты связывают недуг суворовцев с малоконтагиозным инфекционным заболеванием, не передающимся от человека к человеку.

При этом врачи отметили, что питание и условия проживания не являются причиной болезни, а по итогам проверки не было зафиксировано нарушений санитарных норм. Зато выявлены признаки паразитарной инфекции, разносчиками которой являются животные. 

По словам руководства ульяновского училища, студенты не нуждаются в госпитализации, а состоянию их здоровья ничего не угрожает. Суворовцы пройдут амбулаторное лечение и курс необходимых таблеток. 

Марина МОНРО
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