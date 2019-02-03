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Особая диета выручит при импотенции

Фото: www.globallookpress.com
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Для мужского здоровья необходимы определенные продукты

Избежать неудач на любовном фронте поможет грамотно составленный рацион, включающий нужные витамины и микроэлементы.

Одной из обязательных составляющих меню должны быть белки. Мужчинам нужно каждый день есть мясо, рыбу, яйца и творог. Для повышения потенции необходим и цинк. Он содержится в петрушке, селедке, морепродуктах, блюдах из бобовых, а также грибах и семечках – тыквенных и подсолнечных.

Витамин С нужен не только для укрепления иммунитета. Представителям сильного пола диетологи советуют налегать на цитрусовые, черную смородину, киви, зелень. Полезны и зеленые грецкие орехи. Из них можно сделать лечебный сироп. Для этого надо разрезать орехи на четыре части и засыпать сахаром в пропорции один к двум. Хранить в холодильнике. Пить две недели – по столовой ложке в день. Затем следует сделать перерыв на месяц. Тем, кто страдает заболеваниями щитовидной железы и склонностью к кровотечениям, такое лекарство не подходит.

Фосфор тоже играет важную роль – чтобы проблемы со здоровьем исчезли, на столе должны быть пшеничный хлеб, говядина, треска.

Льняное и оливковое масла содержат полиненасыщенные жирные кислоты, отмечает Edaplus.info. Достаточно добавить немного в салат.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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