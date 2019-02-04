Пять простых привычек продлят жизнь

Избежать инфарктов и инсультов поможет любимый многими напиток

Специалисты продолжают говорить о том, что предотвратить раннюю смерть можно, придерживаясь самых простых правил. Так, например, регулярное употребление кофе восстанавливает поврежденные ДНК и защищает от рака.

Также на долголетие влияет физическая активность. Ведь главным признаком старения является мышечная слабость. Самым эффективным упражнением оказалась планка, которая поддерживает мышцы всего тела в тонусе. При этом изводить себя тренировками необязательно – достаточно 3 раза в день стоять в планке по 10 секунд.

Третьей полезной привычкой считается правильный режим дня. Исследователи уверены, что быть "жаворонком" намного лучше, чем "совой". Сон с 10 часов вечера до 6 утра способствует оздоровлению и омоложению организма. Именно в это время происходит интенсивное восстановление иммунной системы, печени и легких.

Еще один способ защитить организм – это принимать солнечные ванны каждый день по 10-15 минут. Люди, у которых нет проблем с витамином D, на 67% меньше склонны к возникновению онкологии.

По информации портала "МедикФорум", пятой полезной привычкой является чистка зубов. Однако этой процедурой нельзя злоупотреблять. Некоторые ученые полагают, что агрессивной гигиеной полости рта человек уничтожает необходимые бактерии, которые защищают от развития различных недугов, например, болезни Альцгеймера.