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В понедельник, 4 февраля, скончался композитор Вячеслав Овчинников.
О смерти музыканта ТАСС рассказал заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.
Овчинников родился в Воронеже 29 мая 1936 г. в Воронеже. Окончил музыкальное училище имени Чайковского и Московскую консерваторию.
Композитор писал музыку к многим советским фильмам: "Война и мир", "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Они сражались за Родину" и другим. Овчинников – автор опер, ораторий, симфоний и сюит для оркестра.
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