Музыкант ушел из жизни в возрасте 82 лет

В понедельник, 4 февраля, скончался композитор Вячеслав Овчинников.

О смерти музыканта ТАСС рассказал заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

Овчинников родился в Воронеже 29 мая 1936 г. в Воронеже. Окончил музыкальное училище имени Чайковского и Московскую консерваторию.



Композитор писал музыку к многим советским фильмам: "Война и мир", "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Они сражались за Родину" и другим. Овчинников – автор опер, ораторий, симфоний и сюит для оркестра.