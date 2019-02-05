Депутат "Единой России" помог ребенку-инвалиду из Колпино специальным оборудованием

Семье мальчика передали необходимую для реабилитации аппаратуру

Заместитель председателя комитета Государственной думы по контролю и регламенту Михаил Романов помог семье 10-летнего мальчика из города Колпино, который страдает детским церебральным параличом.

Депутат передал его родственникам дорогостоящие ходунки и специальный стул. При этом средства собрали в рамках благотворительной акции, которую организовал Михаил Романов минувшим летом.

Специальное оборудование позволит ребенку не чувствовать своих ограниченных возможностей и развиваться в полной мере.

Отмечается, что стул для купания с дополнительными аксессуарами и ходунки для прямохождения могут адаптироваться под индивидуальные особенности тела.

По словам Романова, финансовое положение не позволяет родителям покупать дорогие, но необходимые их сыну средства реабилитации. Узнав об этом, парламентарий встретился с семьей, чтобы понять, чем он сможет им помочь.

"Очень надеюсь, что устройства позволят лучше себя чувствовать и развивать свои способности", – сказал депутат во время передачи ребенку приобретенного оборудования. Он подчеркнул, что и дальше будет следить за здоровьем мальчика и помогать ему по мере необходимости.