Депутат "Единой России" помог ребенку-инвалиду из Колпино специальным оборудованием

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Заместитель председателя комитета Государственной думы по контролю и регламенту Михаил Романов помог семье 10-летнего мальчика из города Колпино, который страдает детским церебральным параличом.
Депутат передал его родственникам дорогостоящие ходунки и специальный стул. При этом средства собрали в рамках благотворительной акции, которую организовал Михаил Романов минувшим летом.
Специальное оборудование позволит ребенку не чувствовать своих ограниченных возможностей и развиваться в полной мере.
Отмечается, что стул для купания с дополнительными аксессуарами и ходунки для прямохождения могут адаптироваться под индивидуальные особенности тела.
По словам Романова, финансовое положение не позволяет родителям покупать дорогие, но необходимые их сыну средства реабилитации. Узнав об этом, парламентарий встретился с семьей, чтобы понять, чем он сможет им помочь.
"Очень надеюсь, что устройства позволят лучше себя чувствовать и развивать свои способности", – сказал депутат во время передачи ребенку приобретенного оборудования. Он подчеркнул, что и дальше будет следить за здоровьем мальчика и помогать ему по мере необходимости.
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