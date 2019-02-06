Чрезмерная обидчивость и любовь к Соболь: что еще Доренко рассказал о Навальном

Журналист Сергей Доренко всегда играет по-честному: за ошибки – ругает, успехи – признает. Недавно Доренко опубликовал видео, в котором рассказал, как он относится к оппозиционному блогеру Алексею Навальному и почему

Видео посвящено возможной встрече Навального с предпринимателем Евгением Пригожиным. Доренко убежден: встреча состоялась. По словам журналиста, оппозиционер и раньше умел договариваться с политическими оппонентами.

"А вы думаете, Навальный – блаженный, или чокнутый, или святой?" – удивился Доренко.

Сергей Леонидович считает, что неприязнь Алексея к нему лично продиктована антипатиями Любови Соболь – юриста Фонда борьбы с коррупцией. Доренко подчеркнул: "эта дама имеет на него влияние экстраофициальное".

Может ли человек, называющий себя главным оппозиционным политиком, руководствоваться личными привязанностями – большой вопрос. Впрочем, Сергей Леонидович уверен: Навальный только играет в большую политику – президента из обидчивого и мелочного человека "слепить" не получится.

"Когда ты закусываешься с журналистами, ты отрезаешь себе путь в президенты. Ты хочешь в историю? Или ты хочешь в маленькую историю, в которой ты поссорился с журналистами?" – резюмирует Сергей Леонидович.

Мелкие ссоры с журналистами не достойны по-настоящему влиятельного оппозиционера: он работает для людей, а не для повышения собственной цитируемости, считает Доренко.

Прав ли Доренко? Журналист, у которого за плечами десятки успешных медийных кампаний, вряд ли может ошибаться насчет скорого заката карьеры одиозного блогера. Стратегия Навального по бойкоту президентских выборов провалилась, митинги против пенсионной реформы не собрали значительной поддержки. В оппозиции – раскол: Алексею Анатольевичу больше никто не верит. Видимо, Алексей решил, что ему больше нечего терять, кроме симпатии со стороны Любови Соболь. Потому он поспешил "продаться" бывшему политическому сопернику Пригожину в обмен на лояльность.