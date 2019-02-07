Скоро назовут лучшую букмекерскую контору в России

Результаты народного голосования будут объявлены 28 февраля

Это произойдет на торжественной церемонии вручения премии BR Awards 2019. В мероприятии примут участие президенты лиг и федераций, собственники букмекерских контор, популярные спортсмены, блогеры и селебрити, чьи имена организаторы пока не раскрывают, подогревая тем самым еще больший интерес к событию.

Голосование пройдет в два этапа. До 17 февраля продвинутые пользователи и новички могут отдать голос за своего любимого букмекера на информационно-аналитическом портале о спорте и букмекерской деятельности "Рейтинг букмекеров".

В ходе открытого голосования у посетителей сайта будет возможность выбрать не только лучшую букмекерскую сеть, но и наиболее удобное мобильное приложение, амбассадора бренда, маркетинговую кампанию года, а также самое информативное СМИ о букмекерстве.

Сразу после завершения народного голосования к выбору лауреатов присоединится экспертный совет во главе с основателем "Рейтинга букмекеров" Паруйром Шахбазяном. В состав коллегии войдут спортсмены, журналисты и эксперты букмекерской отрасли.

По результатам церемонии будут определены победители в 14 номинациях: "Гран-при: абсолютно лучший букмекер", "Амбассадор бренда", "Социально ответственный букмекер", "Самый надежный букмекер", "Лучшее мобильное приложение", "Лучший онлайн-букмекер", "Маркетинговая кампания года", "Народный выбор", "Лучшая букмекерская сеть", "Самый инновационный букмекер", "Лучший киберспортивный букмекер" и "Лучшее СМИ о букмекерстве".

По словам директора по стратегическому развитию "Рейтинга букмекеров" Алексея Ткачука, в последние два-три года российское букмекерство сильно продвинулось вперед, и стало очевидно, что пришло время назвать имена сделавших в это основной вклад.