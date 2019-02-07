Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Скоро назовут лучшую букмекерскую контору в России

Фото: пресс-служба
Результаты народного голосования будут объявлены 28 февраля

Это произойдет на торжественной церемонии вручения премии BR Awards 2019. В мероприятии примут участие президенты лиг и федераций, собственники букмекерских контор, популярные спортсмены, блогеры и селебрити, чьи имена организаторы пока не раскрывают, подогревая тем самым еще больший интерес к событию.

Голосование пройдет в два этапа. До 17 февраля продвинутые пользователи и новички могут отдать голос за своего любимого букмекера на информационно-аналитическом портале о спорте и букмекерской деятельности "Рейтинг букмекеров".

В ходе открытого голосования у посетителей сайта будет возможность выбрать не только лучшую букмекерскую сеть, но и наиболее удобное мобильное приложение, амбассадора бренда, маркетинговую кампанию года, а также самое информативное СМИ о букмекерстве.

Паруйр Шахбазян. Фото: пресс-служба

Сразу после завершения народного голосования к выбору лауреатов присоединится экспертный совет во главе с основателем "Рейтинга букмекеров" Паруйром Шахбазяном. В состав коллегии войдут спортсмены, журналисты и эксперты букмекерской отрасли.

По результатам церемонии будут определены победители в 14 номинациях: "Гран-при: абсолютно лучший букмекер", "Амбассадор бренда", "Социально ответственный букмекер", "Самый надежный букмекер", "Лучшее мобильное приложение", "Лучший онлайн-букмекер", "Маркетинговая кампания года", "Народный выбор", "Лучшая букмекерская сеть", "Самый инновационный букмекер", "Лучший киберспортивный букмекер" и "Лучшее СМИ о букмекерстве".

По словам директора по стратегическому развитию "Рейтинга букмекеров" Алексея Ткачука, в последние два-три года российское букмекерство сильно продвинулось вперед, и стало очевидно, что пришло время назвать имена сделавших в это основной вклад.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей