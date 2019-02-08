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В Швеции восхитились надежностью российского транспорта

Фото: www.globallookpress.com
Шведская журналистка посетовала, что жители ее страны могут лишь мечтать о своевременном обслуживании автобусов и метро

Писательница Анна-Лена Лаурен поразилась, что в России можно положиться на общественный транспорт, вне зависимости от морозов, слякоти или гололеда. Шведка написала восхваляющую отечественные поезда и троллейбусы, которые ходят строго по графику, эмоциональную статью.

"Зимой ездить на общественном транспорте в Москве еще и безопаснее, поскольку таксисты не всегда вовремя меняют резину на зимнюю",

– поделилась своими впечатлениями журналистка в газете Dagens Nyheter.

В Сибири же, где температура воздуха часто опускается ниже -40°C, железные дороги работают как часы. Более того, тот факт, что в России они находятся под контролем государства, вообще не укладывается у Лаурен в голове. Ведь "целая армия" обслуживает транспортную инфраструктуру, когда это необходимо.

"Разница между Россией и Швецией в данном случае очень проста. Речь идет о количестве рук",

– подчеркнула журналистка.

Она добавила, что РЖД не теряет ни минуты, когда необходимо устранить последствия непогоды, даже если на улице ночь. Лаурен удивило, что работники железных дорог в основном заняты физическим трудом и это в стране считается нормальным. Поэтому журналистка выразила надежду на то, что модернизация никогда не затронет эту сферу в России. 

Полина ИВАНОВА
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