"Новая газета" ответила перед судом: Андрей Якунин выиграл иск против издания

В конце 2018 года сын экс-главы РЖД Андрей Якунин подал иск о защите деловой репутации в суд

Поводом для обращения стала публикация издания за авторством Ирека Муртазина "Особо важное убийство". Не имея никаких доказательств, автор связал бизнесмена Андрея Якунина с убийством старшего следователя по особо важным делам УМВД на транспорте по ЦФО Евгении Шишкиной. Муртазин утверждает, что следователь пыталась доказать коррупционную составляющую в деятельности бизнесмена при продаже билетов ОАО РЖД.

История оказалась фейком. По решению Басманного районного суда между "Новой газетой" и истцом заключено мировое соглашение. Издание обязано удалить порочащую честь и достоинство информацию с сайта в течение трех дней. Также редакция должна опубликовать опровержение.

Политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло прокомментировал ситуацию.

На его взгляд, издание давно относится весьма халатно к проверке информации. Из "Новой газеты" сделали своеобразную свалку, где публикуют провокационные статьи. Оппозиционные издания нужны – в них печатаются радикально противоположные и иногда полезные для общества критические мнения. "Новую газету" назвать полезной и оппозиционной никак нельзя. По мнению политолога, в штат авторов специально набирают только самых скандальных авторов.

Из-за публикаций Ирека Муртазина "Новая газета" не впервые оказывается в суде. В марте 2018 года фонд Ямал выиграл иск против газеты за статью "Достояние Ямала – итальянский унитаз". В тексте утверждалось, что в резиденции губернатора Ямала установлен унитаз за 8 миллионов рублей. Информация опровергнута. Статья признана клеветой.