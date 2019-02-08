Невероятная история: отшельник из Якутии обрел семью

Спустя 40 лет он нашел родню в разных уголках страны

Жизнь Тимофея Меньшикова больше напоминает сценарий артхаусного фильма. Большую ее часть он провел в глухом лесу.

Примерно 26 лет назад мужчина поселился в землянке, в которой коротает свои дни до сих пор. Отшельник, его брат и две сестры лишились родителей. Детей расселили по разным приютам. Потом Тимофей женился, но что-то не срослось, и он уединился. Единственный человек, с которым 57-летний "бирюк" общается, – это блогер Олесь Гераймович.

"Тимофея я знаю с детства, нас познакомил мой отец. Ездили с отцом на лодке на охоту и заезжали к Тимофею на чай, так и познакомились. Спустя много лет решил его найти вновь и записать с ним интервью. Он живет вдали от цивилизации, у него нет документов и средств связи с внешним миром. Чтобы до него добраться, надо проехать порядка 40 км по бездорожью",

– поведал Гераймович историю затворника корреспонденту "Подмосковье сегодня".

Благодаря его блогу удалось отыскать родственников Меньшикова. Сначала с ним связался брат Анатолий, который проживает в поселке Сангар Кобяйского района. Затем нашлись и сестры.

"Наталья проживает в Томске, а Надежда – в Подмосковье. Всем его родственникам уже за 50 лет",

– рассказал автор электронного дневника.

Известно, что скоро вся семья будет в сборе.