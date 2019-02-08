Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Невероятная история: отшельник из Якутии обрел семью

Спустя 40 лет он нашел родню в разных уголках страны

Жизнь Тимофея Меньшикова больше напоминает сценарий артхаусного фильма. Большую ее часть он провел в глухом лесу.

Примерно 26 лет назад мужчина поселился в землянке, в которой коротает свои дни до сих пор. Отшельник, его брат и две сестры лишились родителей. Детей расселили по разным приютам. Потом Тимофей женился, но что-то не срослось, и он уединился. Единственный человек, с которым 57-летний "бирюк" общается, – это блогер Олесь Гераймович.

"Тимофея я знаю с детства, нас познакомил мой отец. Ездили с отцом на лодке на охоту и заезжали к Тимофею на чай, так и познакомились. Спустя много лет решил его найти вновь и записать с ним интервью. Он живет вдали от цивилизации, у него нет документов и средств связи с внешним миром. Чтобы до него добраться, надо проехать порядка 40 км по бездорожью",

– поведал Гераймович историю затворника корреспонденту "Подмосковье сегодня".

Благодаря его блогу удалось отыскать родственников Меньшикова. Сначала с ним связался брат Анатолий, который проживает в поселке Сангар Кобяйского района. Затем нашлись и сестры.

"Наталья проживает в Томске, а Надежда – в Подмосковье. Всем его родственникам уже за 50 лет",

– рассказал автор электронного дневника.  

Известно, что скоро вся семья будет в сборе. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей