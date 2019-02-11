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Хороший секс, равные экономические возможности и одинаковый уровень образования – вот ключевые факторы, которые делают семейную жизнь успешной.
Таковы результаты опроса, проведенного сайтом знакомств Eharmony, сообщает The New York Post. Кроме того, выяснилось, что более счастливыми считают себя пары в возрасте от 25 до 44 лет, пары с двумя детьми, семьи, в которых каждый супруг зарабатывает не менее $75 тысяч. Важным фактором оказалось и наличие у мужа и жены высшего образования.
При этом эксперты отмечают, что образование и общие политические взгляды сейчас играют большую роль, чем 5 лет назад. Генеральный директор Eharmony Грант Лэнгстон подчеркнул, что многие люди не хотят строить отношения с теми, кто принадлежит к другому политическому лагерю.
А самыми желанными предсказуемо оказались счастливые, стабильные и умные партнеры. При этом мужчины уверены, что их женщины ожидают подарков, однако на самом деле представительницы прекрасного пола желают слов подтверждения любви, отмечает "ФедералПресс".
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