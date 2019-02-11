Замминистра МВД Якутии оказался насильником

Полковника разжаловали и осудили

Бывший заместитель главы МВД Якутии Николай Мамчур получил 5 лет колонии за сексуальное надругательство над подчиненной. Приговор объявлен в понедельник, 11 февраля.

Преступление произошло в апреле 2016 года. Поздно вечером Мамчур, приложившись к бутылке, вызвал к себе в кабинет в здании следственного управления МВД по республике Саха (Якутия) сотрудницу, младшую по званию, и напал на нее. Женщина активно сопротивлялась, поэтому пьяный полковник не смог довести дело до конца так, как он хотел. Но одежду потерпевшей спермой он испачкал. Это и стало одним из главных доказательств попытки изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера.

Сначала Мамчур все отрицал, настаивал, что его оговаривают. А когда понял, что дела его плохи, попытался застрелиться из травматического пистолета. Врачи раненого выходили, а суд вынес однозначный вердикт – виновен.

Звания полковника Мамчур лишен. Отбывать 5-летнее наказание он будет в колонии общего режима.

Впереди – рассмотрение еще более резонансного дела о групповом изнасиловании сотрудниками МВД Уфы молодой коллеги.