Заявки на конкурс принимаются до 15 апреля

Сегодня, 11 февраля, творческое состязание, принять участие в котором могут все желающие, стартовало официально. Речь идет о конкурсе эскизов мозаичных панно для оформления храма святого великого князя Владимира, который возводится в Тушине Москвы. Победитель и призеры проекта получат денежное вознаграждение. Призовой фонд составляет 3 млн 300 тыс.рублей.

Львиная доля из этой суммы достанется чемпиону – 1,5 млн рублей. Не исключено, что триумфатора привлекут к реализации проекта. Миллион получит участник, занявший второе место. Тот, кто замкнет тройку лидеров, также может рассчитывать на солидное вознаграждение в 800 тыс. рублей.

Оценивать участников будут представители РПЦ, выдающиеся искусствоведы, художники и архитекторы. Сопредседателем жюри является Леонид Федун. Он рассказал о главной цели творческого соревнования.

"Задача конкурса заключается в том, чтобы вовлечь художников, мастерские, творческие коллективы и артели в работу по мозаичному оформлению фасадов будущего храма. Мы не стали прописывать строгие рамки для участников конкурса, более того, мы сделали его открытым, чтобы каждый желающий мог принять в нем участие. Мы надеемся, что, работая над эскизами, художники смогут проявить все свои творческие возможности и таланты, а храм получит свой уникальный облик и станет новым духовным центром и настоящим украшением Москвы",

– подчеркнул Федун.

Строительство Духовно-культурного центра на территории жилого района "Город на реке Тушино – 2018" началось в прошлом году. Храм станет частью архитектурного комплекса, расположенного рядом с набережной Москвы-реки. Там же разместится отдельно стоящая звонница, часовня и культурно-выставочный центр.

Церковь рассчитана почти на 800 прихожан. Ее внешний периметр будут украшать мозаичные панно, сюжет которых охватывает более чем тысячелетнюю историю Русской православной церкви от крещения Руси до реабилитации веры и восстановления святынь уже в наше время.

У главного (западного) входа прихожан будут встречать фигуры святых князя Владимира и княгини Ольги. С противоположной стороны – образ Святой Троицы в центральной нише, а по сторонам от нее – фигуры святого князя Димитрия Донского и святой княгини Евфросинии Московской. Также храм будут украшать изображения святых Александра Невского и Даниила Московского, страстотерпцев Бориса и Глеба, князя Андрея Боголюбского. С духовно-культурного центра начнется история приходской жизни в этой части города, полагает преосвященный Парамон, епископ Бронницкий.

"Храм святого князя Владимира – это не только место, где люди смогут вознести свои молитвы Богу, обрести душевный покой и равновесие, это также напоминание жителям столицы и ее гостям о вере, испытаниях, богатейшей истории русской церкви и нашего отечества; напоминание о том, что высокая цель христианства – нести любовь и добро в мир, оказывать помощь каждому человеку и всему обществу в целом",

– заключил священнослужитель.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 апреля, сами работы – до 1 мая. Через 2 недели после этого будут объявлены результаты.