Напавший на активиста "Трезвой России" предстал перед судом

Руслана Абакарова ожидает наказание

Впервые за 20 лет беспрепятственной деятельности Руслана Абакарова служители Фемиды обратили внимание на его персону. Он был задержан в октябре прошлого года после конфликта с активистами федерального проекта "Трезвая Россия", затем отпущен под подписку о невыезде. Но ему не удалось скрыться от наказания. Хозяин одного из складов в Дагестане предстал перед судом в Новолакском районном суде республики.

Он напал на координатора ФП "Трезвая Россия" Яна Иванова во время антиалкогольного рейда. В результате инцидента пострадавший попал на больничную койку с диагнозом "открытый перелом костей носа". Дело получило широкую огласку в обществе. В поддержку гражданских активистов выступили известные российские журналисты, блогеры, политики, депутаты, сенаторы, члены Общественной палаты РФ.

Через несколько дней громкое дело вышло за рамки республики и стало одним из самых обсуждаемых в информпространстве. О нападении написали крупнейшие федеральные и региональные СМИ, жители Дагестана присоединились к массовой поддержке позиции команды проекта "Трезвая Россия" в социальных сетях.

По результатам рассмотрения материала в отношении хозяина магазина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений"). Кроме того, был составлен административный протокол по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ ("Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"), штраф по которому составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Также по обращению команды проекта "Трезвая Россия" была выявлена незаконная постройка, где и велась частичная реализация алкогольной продукции. Позже прокуратура республики Дагестан вынесла санкции на незаконное предпринимательство.