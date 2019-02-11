"Соболь нужен пиар": Пригожин объяснил отказ юриста ФБК ехать на "Конкорд"

Бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин будет настаивать на посещении Любовью Соболь комбината питания "Конкорд"

В этом, по словам бизнесмена, заинтересовано само предприятие. Его руководство хочет добиться объективного расследования. Для этого юристу ФБК было выслано приглашение посетить комбинат, чтобы показать "все необходимое". Однако Любовь Соболь проигнорировала письмо. Ранее она сама писала в соцсетях, что готова к экскурсии на "Конкорд". С одним условием – она потребовала личной встречи с Евгением Пригожиным.

Напомним, до этого ФБК Навального выступил с нападками в адрес комбината питания, принадлежащего бизнесмену. Комментируя отказ юриста посетить предприятие, Евгений Пригожин заявил, что Навальный и Соболь изначально не преследовали цели выяснить причины заболевания дизентерией в Москве в декабре прошлого года. Ресторатор уверен, что юристу ФБК нет смысла ехать на производство, поскольку реальный виновник трагедии, Липецкий молочный завод, им не интересен.

"Он слишком мелок. Его нельзя привязать к власти",

– считает Пригожин.

Кроме того, бизнесмен выступает за "объективное освещение ситуации". Он готов показать производство представителям родительской общественности и ответить на все вопросы.

"Людям нужны ответы, а Соболь – политический пиар", – заключил бизнесмен.