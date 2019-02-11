Пророчество об Апокалипсисе слили в Сеть

Много десятилетий ученые скрывали от общественности этот таинственный документ

Сотрудники Тринити-колледжа неожиданно оцифровали Книгу Откровения Иоанна Богослова, созданную в Восточной Англии в начале 1300-х годов. Рукопись, которая известна под названием "Дублинский Апокалипсис", считают одним из величайших сокровищ Средневековья. Однако до недавнего времени доступ к ней имели лишь ученые.

Дублинское учебное заведение получило документ в свое владение в 1837 году. С тех пор его прятали от любопытных уфологов. Теперь же конспирологи по всему миру смогут выяснить подробности грядущего конца света с помощью этой рукописи, которую, вероятно, создал мастер Ормесби. Как сообщает портал The History Blog, специалисты опубликовали в интернете 118 страниц Книги.

Примечательно, что подобные молитвенные пособия пользовались популярностью среди членов королевской семьи и аристократов. Этот манускрипт, который должен был помочь человеку понять один из сложнейших христианских текстов, написан на латыни. Рукопись украшена яркими иллюстрациями: всадниками Апокалипсиса, Небесным Иерусалимом, разрушенным Вавилоном, а также сражениями со страшными существами.

Так, например, на одном из рисунков запечатлен "знак зверя" на лбах людей, стоящих на коленях. Над ними возвышается семиголовое рогатое существо, под которым притаился Лжепророк.