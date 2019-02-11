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Пророчество об Апокалипсисе слили в Сеть

Фото: pixabay.com
Много десятилетий ученые скрывали от общественности этот таинственный документ

Сотрудники Тринити-колледжа неожиданно оцифровали Книгу Откровения Иоанна Богослова, созданную в Восточной Англии в начале 1300-х годов. Рукопись, которая известна под названием "Дублинский Апокалипсис", считают одним из величайших сокровищ Средневековья. Однако до недавнего времени доступ к ней имели лишь ученые.

Дублинское учебное заведение получило документ в свое владение в 1837 году. С тех пор его прятали от любопытных уфологов. Теперь же конспирологи по всему миру смогут выяснить подробности грядущего конца света с помощью этой рукописи, которую, вероятно, создал мастер Ормесби. Как сообщает портал The History Blog, специалисты опубликовали в интернете 118 страниц Книги.

Примечательно, что подобные молитвенные пособия пользовались популярностью среди членов королевской семьи и аристократов. Этот манускрипт, который должен был помочь человеку понять один из сложнейших христианских текстов, написан на латыни. Рукопись украшена яркими иллюстрациями: всадниками Апокалипсиса, Небесным Иерусалимом, разрушенным Вавилоном, а также сражениями со страшными существами.

Так, например, на одном из рисунков запечатлен "знак зверя" на лбах людей, стоящих на коленях. Над ними возвышается семиголовое рогатое существо, под которым притаился Лжепророк. 

Полина ИВАНОВА
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