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Жителей нескольких городов Кемеровской области "порадовал" черный снег на улицах. Пользователи соцсетей поделились своими фотографиями и едкими комментариями о наболевшем.
"Этот город настолько суров, что здесь даже снег черный!", – написал в Twitter житель Прокопьевска. "У нас на заводе даже чище", – пошутил один из комментаторов и получил ответ: "у вас не настолько суровый завод😂".
Другой житель Кузбасса вытоптал на черном снегу слово "Белый" и подписал фотографию "Не верь всему, что написано..."
Впрочем, некоторые жители ищут в случившемся светлую сторону и рисуют на снегу забавные сердечки.
Нашли черный снег и в Новосибирске, отмечает телеканал "Царьград". "Прям как какое то Кемерово. И мы этим дышим... И ведь не промзона... Дышите глубже, город N", – посетовал новосибирец (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Кузбасс. Киселевск.— Serg Wысоцкий (@Albertich61) 10 февраля 2019 г.
Чёрный снег. Складирование и обработка угля производится прямо в жилой зоне. pic.twitter.com/sohlys6jgT
Что стало причиной подобной аномалии, неизвестно.
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