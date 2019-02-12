С неба выпал необычный снег

Жителей нескольких городов Кемеровской области "порадовал" черный снег на улицах. Пользователи соцсетей поделились своими фотографиями и едкими комментариями о наболевшем.

"Этот город настолько суров, что здесь даже снег черный!", – написал в Twitter житель Прокопьевска. "У нас на заводе даже чище", – пошутил один из комментаторов и получил ответ: "у вас не настолько суровый завод😂".

Другой житель Кузбасса вытоптал на черном снегу слово "Белый" и подписал фотографию "Не верь всему, что написано..."

Впрочем, некоторые жители ищут в случившемся светлую сторону и рисуют на снегу забавные сердечки.

Нашли черный снег и в Новосибирске, отмечает телеканал "Царьград". "Прям как какое то Кемерово. И мы этим дышим... И ведь не промзона... Дышите глубже, город N", – посетовал новосибирец (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Кузбасс. Киселевск.

Чёрный снег. Складирование и обработка угля производится прямо в жилой зоне. pic.twitter.com/sohlys6jgT — Serg Wысоцкий (@Albertich61) 10 февраля 2019 г.

Что стало причиной подобной аномалии, неизвестно.