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Чем кормят детей в школах? Журналисты проследили всю цепочку

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Журналисты телеканала "360" решили разобраться в школьном питании после вспышки дизентерии в нескольких садиках Москвы, которую так активно обсуждают в соцсетях. Родителей интересует вопрос контроля качества детского питания. В своем репортаже авторы дали ответы на многочисленные вопросы и показали всю цепочку: от производства и контроля качества до поставок еды в детские учреждения.

По информации телеканала, в Москве обучается 825 тысяч школьников, 412 тысяч детей ходят в детские сады. Еще 10 лет назад качество еды ужасало. Каждая школа пыталась бесконтрольно "варить" что-то свое. Но в 2013 г. была создана ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения. В нее вошли предприятия, которые действительно отвечают за качество продукции. В фильме "360" показан современный технологический процесс на пищевых комбинатах, обеспечивающий высокое качество и безопасность еды.

Руководитель ассоциации  Алексей Мягков в ходе беседы с журналистами рассказал о контроле качества. У ассоциации есть своя независимая лаборатория, которая проверяет еду наших детей. Помимо этой лаборатории в Москве есть и другие контролирующие организации. Каждые полгода поставщиков тщательно проверяют. Смотрят не только на документы, но и проверяют производственные помещения.

В сюжете телеканала показано предприятие "Комбинат питания "Конкорд". Журналистов интересовала система хранения продуктов и условия транспортировки до пункта назначения – детсада или школы.

 

 

По словам директора комбината Юрия Остюка, продукты хранят в специальных термобоксах – там сохраняются нужная температура и уровень влажности. Далее специальным транспортом эти термобоксы доставляют в школы и детские садики Москвы.  

Журналисты назвали и виновника нашумевшей дизентерии – это творог Липецкой фабрики. После того случая все молочные комбинаты будут подвергнуты еще раз тщательным проверкам. Например, "Комбинат питания" уже провел экспертизу не только продукции, но и  технологии молочных заводов.  В случае малейшего нарушения контракты на поставку тут же будут расторгнуты, как в случае с Чаплыгинским молочным комбинатом. С этим производителем молочной продукции договор на поставку прекращен.   

Известный ресторатор Аркадий Новиков посетил школы и детсады Москвы и остался доволен хорошим питанием детей: "Школьное питание в Москве сейчас организовано на мировом уровне. Это правильная технология, правильные стандарты, правильная организация и правильный контроль".

Оценку Новикова разделяет и директор Всемирной продовольственной программы ООН Андреа Баньоли. По его словам, московскую систему необходимо внедрять и в европейских городах. Баньоли заявил журналистам, что в Москве сейчас лучшее школьное питание в мире. 

Отдел информации
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