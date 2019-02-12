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Грипп или простуда: ошибка может быть опасной

Фото: www.globallookpress.com
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Важно определить вид инфекции

Ряд симптомов укажет на необходимость незамедлительного лечения.

Медики предупреждают, что грипп может быть опасен осложнениями. Отличить его от банальной простуды, или ОРВИ, помогут некоторые признаки.

Не откладывайте визит к врачу, если у вас ноют или сильно болят мышцы и суставы. Такие последствия характерны для вируса гриппа – он размножается в организме и вызывает интоксикацию. Если вас начинает сильно знобить и выступает холодный пот, это тоже нехороший симптом. Он проявляется именно при гриппе, а не при ОРВИ, как ошибочно считают многие.

Фото: pixabay.com

Следует обратить внимание и на температуру. При простуде она не подскакивает резко. Кроме того, если вы заболели гриппом, столбик термометра может показать выше 38 градусов. В таком случае ее обязательно нужно сбивать. Иначе могут погибнуть иммунные клетки.

Если у вас нет насморка и не болит горло – радоваться рано. Это опять-таки говорит о гриппе, а не простуде, отмечает МедикФорум. То же касается и боли в глазах, когда вы смотрите на свет. При любом из этих симптомов обязательно сходите на прием к врачу. Он назначит правильное лечение, а вы сможете избежать неприятных последствий.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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