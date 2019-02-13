"Конкорд" готов помочь соратнице Навального справиться с истерикой

В декабре 2018 года было зафиксировано несколько случаев кишечного расстройства у воспитанников московских детсадов

Юрист ФБК Любовь Соболь обвинила в этом "Комбинат питания "Конкорд", поставщика продукции в дошкольные образовательные учреждения столицы.

Владелец предприятия Евгений Пригожин предложил взволнованным родителям и самой Соболь посетить комбинат. Соратница Алексея Навального от предложения отказалась, тогда как две мамы воспитанников детских садов №2051 и №329 решили лично убедиться в безопасности производства поставляемой продукции.

Анастасия Ильина и Инга Козлова посетили логистический комплекс в Люберцах и комбинат в Клёново, где экскурсию провел лично директор ЮВАО ООО "Комбинат питания "Конкорд" Юрий Остюк.

Родители увидели зону приемки товаров, основное хранилище, зону комплектации гастрономии и мясных продуктов. Основной интерес представляла камера хранения молочной продукции, так как по результатам расследования Роспотребнадзора дети заболели из-за некачественной молочной продукции, произведенной на Липецком предприятии ООО "Чаплыгин Молоко".

Мамы высоко оценили работу предприятий "Конкорда". Производство автоматизировано, человеческий фактор исключен практически полностью, соблюдены все санитарные нормы, правила хранения сырья и готовой продукции. Двенадцатого февраля 2019 г. пресс-служба "Конкорда" отправила материалы Любови Соболь.

Юрист ФБК ответила в соцсетях, что вся история с экскурсией на "Конкорд" – "подставная". По ее мнению, "фамилии матерей тщательно скрываются" и в детсадах их якобы "никто не знает". А заодно обрушилась на мэра Москвы Сергея Собянина, призывая главу города разобраться в вопросе.

Очередной фарс – свидетельство утраты позиций в информационной кампании по дискредитации Собянина в преддверии выборов в Мосгордуму. Любовь Соболь – или, как ее зовут в соцсетях, "крикливая баба в красном", вновь подтвердила свой статус главной скандалистки оппозиции.

Претензии юриста ФБК к "Конкорду" все более туманны. Компания провела внутренне расследование, нашла недобросовестного поставщика творога, устроила экскурсию для обеспокоенных мам.

Более того, пресс-служба "Конкорда" сообщила, что Евгений Пригожин готов помочь переболевшим в конце года детям. Поддержку окажут и помощнице Навального: "Если "паранойя" Любови Соболь связана с тем, что она пострадала от продукции ООО "Чаплыгин Молоко", она может направить запрос на оказание материальной помощи по указанному адресу", – говорится в сообщении.