"Офигенно": Илон Маск заговорил по-русски

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Глава SpaceX и Tesla наконец-то ответил российским умельцам, завалившим интернет своими вопросами "как тебе такое, Илон Маск?".
В комментариях в Twitter к ролику, в котором показаны "перевернутые Жигули" из Ставрополя, Маск написал по-русски: "хаха офигенно".
На видео запечатлено, как житель Ставрополя Сергей Артюшенко смело рассекает по дороге багажником вперед, сообщает телеканал "360". По-видимому, американский миллиардер, отправивший в космос свой родстер, был не на шутку впечатлен талантами россиянина.
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