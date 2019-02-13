"Офигенно": Илон Маск заговорил по-русски

Потрясенный миллиардер оценил задумку россиянина

Глава SpaceX и Tesla наконец-то ответил российским умельцам, завалившим интернет своими вопросами "как тебе такое, Илон Маск?".

В комментариях в Twitter к ролику, в котором показаны "перевернутые Жигули" из Ставрополя, Маск написал по-русски: "хаха офигенно".

На видео запечатлено, как житель Ставрополя Сергей Артюшенко смело рассекает по дороге багажником вперед, сообщает телеканал "360". По-видимому, американский миллиардер, отправивший в космос свой родстер, был не на шутку впечатлен талантами россиянина.