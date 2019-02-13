Попавший в грязную историю Арашуков почти не ходит

Отец оскандалившегося сенатора терпит всяческие неудобства

Оба Арашуковых томятся в СИЗО и горько сетуют на жизнь.

Отец сенатора Рауфа, которого ловили в день задержания по всему залу заседаний Совфеда, пьет в камере валерьянку и жалуется, что ему жмут ботинки. Из-за этой неприятности бизнесмен не может нормально ходить на прогулки и дышать свежим воздухом. Случилось это потому, что в "Лефортово" перепутали ботинки – Арашуковых-то там двое. В итоге сын получил большие, а отец – маленькие. О своих горестях родитель скандального сенатора поведал журналисту "МК".

Арашуков-старший рассказал также, что ему невыносимо стыдно перед многочисленной родней.

"У меня пятеро детей, десять внуков и тысячи родственников, для которых я был эталоном. А сейчас я тут, да еще рядом с сыном",

– пожаловался он.

Несмотря на досадную ошибку с ботинками, Арашуков-старший оказался менее привередливым, чем его сын. В отличие от капризного сенатора, Рауль нахваливает тюремное меню и с аппетитом ест три раза в день все, что дают.

"Тут кормят лучше, чем в армии", – заявил он.