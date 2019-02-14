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Время для передышки: в марте россиян ждут длинные выходные

Фото: www.globallookpress.com
Работягам всей страны напомнили о графике праздничных дней

В пятницу, 22 февраля, рабочий день будет на час короче, так как 23 февраля празднуется День защитника Отечества. 

Поскольку главный российский мужской праздник выпадает на субботу,  дополнительный выходной переносится на другой день. В этом году россияне отпразднуют его не 25 февраля, а 10 мая, напоминает Роструд. Это позволит отдохнуть с 9 по 12 мая в честь Дня Победы.

А длинные выходные порадуют россиян в следующем месяце: небольшой отпуск можно будет провести с 8 по 10 марта. Кроме того, праздничными станут и первые 5 дней мая.

Валентина МАЙОРОВА
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