Работягам всей страны напомнили о графике праздничных дней

В пятницу, 22 февраля, рабочий день будет на час короче, так как 23 февраля празднуется День защитника Отечества.

Поскольку главный российский мужской праздник выпадает на субботу, дополнительный выходной переносится на другой день. В этом году россияне отпразднуют его не 25 февраля, а 10 мая, напоминает Роструд. Это позволит отдохнуть с 9 по 12 мая в честь Дня Победы.

А длинные выходные порадуют россиян в следующем месяце: небольшой отпуск можно будет провести с 8 по 10 марта. Кроме того, праздничными станут и первые 5 дней мая.